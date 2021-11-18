Мороз: «Черноморец» не изменит своему атакующему стилю в игре с «Динамо»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в рамках 15-го тура УПЛ. Игра состоится завтра в Киеве, начало — 19:30.

«Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.



Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения», — сказал Мороз в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стало известно, что «Динамо» разрешило сыграть в матче 15-го тура УПЛ игрокам, которых киевляне арендовали «Черноморцу».

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