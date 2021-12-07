Мораес включен в заявку «Шахтера» на матч с «Шерифом»

Сегодня, 7 декабря, «Шахтер» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом». Тренерский штаб «горняков» объявил заявку на этот поединок.

Отметим, что в список попал нападающий Мораес, который восстановился после тяжелой травмы.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка.

Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Матч «Шахтер» — «Шериф» пройдет 7 декабря и начнется в 22:00.

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