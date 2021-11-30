Мораес вернулся в общую группу «Шахтера» после серьезной травмы

Важное событие состоялось сегодня на тренировке «Шахтера».

Впервые за долгое время занятие в общей группе провел Жуниор Мораес. 34-летний форвард не играет с апреля нынешнего года. Тогда он получил тяжелую травму в календарной игре с «Александрией» — разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого он не попал в заявку сборной Украины на Евро-2020, а позже завершил карьеру в нашем «национале».

Мораес перешел в «Шахтер» из киевского «Динамо» летом 2018 года на правах свободного агента. Только в рамках УПЛ Жуниор сыграл за донецкий клуб 71 матч, в которых забил 45 голов. Мораес в «Шахтере» стал двукратным чемпионом Украины, а также дважды лучшим бомбардиром соревнования.



Напомним, что в конце сентября в матче Лиги чемпионов против «Интера» тяжелую травму получил форвард-новичок «Шахтера» Лассина Траоре.

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