Мораес вернулся и забил: видеообзор волевой победы «Шахтера» над «Александрией»

На стадионе «Ника» состоялся один из центральных матчей 18-го тура УПЛ между «Александрией» и «Шахтером».

Первый тайм прошел почти без моментов, хозяева держались на равных с грандом элитного украинского дивизиона, несмотря на большое количество потерь в составе.

А на 63-й минуте Кожушко и вовсе вывел «Александрию» вперед. «Шахтеру» пришлось встрепенуться, Роберто Де Дзерби усилил заменами. В итоге футболисты, которые вышли со скамейки, принесли «горнякам» победу. Забили Манор Соломон и Жуниор Мораес. Причем для опытного форварда этот матч стал первым после серьезной травмы, которую он получил в апреле.

«Шахтер» благодаря тяжелой победе сохранил первое место.

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