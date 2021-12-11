Мораес: после такой травмы я уже не должен был вернуться

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал матч 18-го тура УПЛ с «Александрией» (2:1), в котором он забил победный мяч после длительного восстановления.

«Мы прекрасно знаем, насколько сложно играть на выезде с «Александрией» в последнем матче года. Также понимали, что из-за качества поля одной техники было бы мало для победы. Мистер донес команде, что мы должны были отдать сердце и все желание, чтобы победить.

Я хотел бы поговорить о тех, кто не верил, что я смогу сегодня быть здесь, включая некоторых докторов. Когда я травмировался, некоторые не верили, что я смогу продолжить играть. Даже месяц назад, когда я подходил к полноценным тренировкам, люди не верили в меня.

Хочу обратиться и сказать всем футболистам, что они должны верить в себя! Прошло семь месяцев с того момента, как я травмировался, с этого же дня я верил в то, что смогу снова играть и забивать. Черпал силы из своего настроя для ежедневной работы: с шести утра до одиннадцати длилась первая тренировка, затем было занятие в четыре часа дня, а ночью были процедуры.

Есть объяснение тому, что вышло, – это плоды стараний. После такой травмы я уже не должен был вернуться. Но если бы руководство, Мистер, весь тренерский штаб, партнеры по команде, административный состав и сам я не верили в успех, то сегодня я бы здесь не был и не играл бы», — цитирует Мораеса пресс-служба клуба.

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