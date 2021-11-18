Мораес о восстановлении: часами занимаюсь в фитнес-центре и слежу за работой команды на поле

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес о том, как проходит завершающий этап его восстановления после серьезной травмы. Напомним, что он еще в апреле порвал крестообразные связки колена.

«Сейчас у меня очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по четыре-пять часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле. Чрезвычайно важно понять идеи Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе.

Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой.

Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах», — цитирует Мораеса пресс-служба «Шахтера».

Ранее стало известно, что донецкий клуб нашел нового форварда в Аргентине.



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