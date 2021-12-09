Мораес о новом контракте: у меня особенное отношение в Украине после десяти лет здесь

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями от продления контракта с донецким клубом до лета 2022 года.

«Я в Украине практически 10 лет. И всегда, когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране. Моя семья тоже обожает Украину. И так же с ФК «Шахтер». Поэтому я очень счастлив, что могу продолжать здесь. И я хочу поблагодарить клуб за все.

Моя цель — всегда помогать команде побеждать, потому что мы — лидеры. Важны и голы, и ассисты. Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов.

Хочу поблагодарить за большую любовь абсолютно всех болельщиков. Я получил много сообщений поддержки во время своего восстановления. Спасибо вам большое. Я люблю каждого из вас! Вместе мы построим красивую историю», — цитирует Мораеса официальный сайт «Шахтера».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Абсолютно худший сезон «Шахтера» в групповом турнире Лиге чемпионов за все годы

Палкин о новом контракте Мораеса: есть надежды, что он вернется на прежний уровень

Ковалец: этот промах в Лиссабоне будет Цыганкову долго сниться

Тлумак: если «Заря» прибавит в интенсивности, то сумеет дать бой норвежцам

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.