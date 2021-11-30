Мораес: чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку

«Шахтер» начал подготовку к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги со «Львовом». Тренировка в Святошино длилась около двух часов. Оранжево-черным был предложен ряд тактических упражнений, в частности на развитие атаки, двусторонка и отработка взаимодействий в формате пять на пять.

Восстанавливаются и пока тренируются по индивидуальной программе Исмаили, Алан Патрик и Фернандо. Зато состоялось долгожданное возвращение в общую группу Жуниора Мораеса. Нападающий «Шахтера» сегодня уже занимался вместе со всеми футболистами.

«Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость! Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять», – цитирует Мораеса пресс-служба клуба.

Матч «Шахтер» – «Львов» пройдет 3 декабря и начнется в 17:00.

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