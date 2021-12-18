Монзуль рассказала, кто для нее самый проблемный футболист

Лучший украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о своих впечатлениях от игроков УПЛ.
«Вербич — проблемный игрок? Для меня — нет. Бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается.
Мемы обо мне и Вербич? Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах.
Самый проблемный игрок в УПЛ? Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть.
Гармаш? С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным», — сказала Монзуль в интервью «Вацко Live».
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