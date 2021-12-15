Монзуль обслужит матч Лиги чемпионов в Германии

В то время, когда большая часть футболистов, тренеров и судей ушли в отпуск, арбитр Екатерина Монзуль и трое ее коллег пока ещё продолжают работать

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, через несколько суток после завершения осенней части чемпионата УПЛ Монзуль ииее коллеги отправились в Германию, где им предстоит судейство одного из матчей группового этапа Лиги чемпионов среди женщин. В нем 16 декабря на стадионе АОК в Вольфсбурге встретятся немецкий «Вольфсбург» и английский «Челси».

Екатерина Монзуль

В роли ассистенток Монзуль на линиях будут работать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого рефери доверены Анастасии Романюк.



В группе А женской Лиги чемпионов, где помимо «Вольфсбурга» и «Челси» выступают итальянский «Ювентус» и швейцарский «Серветт», сложилась интересная ситуация. У лидирующих английских футболисток 11 очков в активе, у «Ювентуса» и «Вольфсбурга», расположившихся на втором и третьем местах соответственно, по 8 очков. Замыкает таблицу «Серветт» — ноль пунктов.



Чтобы гарантированно продолжить борьбу в следующем раунде турнира футболисткам из Германии необходима победа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Зинченко — 25: топ-5 самых лучших матчей в карьере украинца

Агуэро завершил карьеру. Из футбола ушла легенда, выигравшая практически все

Новогодний суперконкурс от Метарейтингс! Выиграй футболку Яремчука!

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.