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Монзуль обслужит матч Лиги чемпионов в Германии

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
15.12.2021
22:18
Новость
Футбол

В то время, когда большая часть футболистов, тренеров и судей ушли в отпуск, арбитр Екатерина Монзуль и трое ее коллег пока ещё продолжают работать

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, через несколько суток после завершения осенней части чемпионата УПЛ Монзуль ииее коллеги отправились в Германию, где им предстоит судейство одного из матчей группового этапа Лиги чемпионов среди женщин. В нем 16 декабря на стадионе АОК в Вольфсбурге встретятся немецкий «Вольфсбург» и английский «Челси».

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль

В роли ассистенток Монзуль на линиях будут работать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого рефери доверены Анастасии Романюк.

В группе А женской Лиги чемпионов, где помимо «Вольфсбурга» и «Челси» выступают итальянский «Ювентус» и швейцарский «Серветт», сложилась интересная ситуация. У лидирующих английских футболисток 11 очков в активе, у «Ювентуса» и «Вольфсбурга», расположившихся на втором и третьем местах соответственно, по 8 очков. Замыкает таблицу «Серветт» — ноль пунктов.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу в следующем раунде турнира футболисткам из Германии необходима победа.

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