Фрибет 3000 UAH
Шахтёр — Львов
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Монзуль назначили на матч «Динамо» в 17-м туре УПЛ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
16:54
Новость
Футбол

Стало известно, кто будет обслуживать поединок 17-го тура УПЛ между «Вересом» и «Динамо», который назначен на 4 декабря. Игра состоится в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

Главным арбитром назначена Екатерина Монзуль. Ее помощниками станут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко. Роль четвертого арбитра досталась Анастасии Романюк.

За систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский. Его ассистентом назначили Андрея Скрипка.

Напомним, что «Динамо» лидирует в таблице УПЛ, имея 41 очко. Столько же пунктов у «Шахтера», но у киевлян лучше разница мячей.

«Верес» занимает восьмое место, имея 22 очка.

Ранее комментарий по матчу с «Динамо» дал главный тренер команды из Ровно Юрий Вирт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ
«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе
«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи