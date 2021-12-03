Монзуль назначили на матч «Динамо» в 17-м туре УПЛ

Стало известно, кто будет обслуживать поединок 17-го тура УПЛ между «Вересом» и «Динамо», который назначен на 4 декабря. Игра состоится в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

Главным арбитром назначена Екатерина Монзуль. Ее помощниками станут Марина Стрилецкая и Светлана Грушко. Роль четвертого арбитра досталась Анастасии Романюк.

За систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский. Его ассистентом назначили Андрея Скрипка.

Напомним, что «Динамо» лидирует в таблице УПЛ, имея 41 очко. Столько же пунктов у «Шахтера», но у киевлян лучше разница мячей.

«Верес» занимает восьмое место, имея 22 очка.

Ранее комментарий по матчу с «Динамо» дал главный тренер команды из Ровно Юрий Вирт.



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