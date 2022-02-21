Молодого украинца арендовал клуб четвертого дивизиона Шотландии

Украинский полузащитник Максим Кучерявый на правах аренды перешел в клуб Кельты Хартс, который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.
Прошлым летом 19-летний украинец подписал трехлетний контракт с «Сент-Джонстоном», за который до этого играл в юношеской команде.
Первую часть сезона Кучерявый провел в команде «Брикин Сити» на правах аренды.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 10 результативных передач.
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