Молодого украинца арендовал клуб четвертого дивизиона Шотландии

Украинский полузащитник Максим Кучерявый на правах аренды перешел в клуб Кельты Хартс, который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.

Прошлым летом 19-летний украинец подписал трехлетний контракт с «Сент-Джонстоном», за который до этого играл в юношеской команде.

Первую часть сезона Кучерявый провел в команде «Брикин Сити» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 10 результативных передач.

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