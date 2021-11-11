Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией

Сегодня молодежная сборная Украины провела очередной матч отборочного турнира Евро-2023 (U-21). В Скопье подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью со сборной Северной Македонии – 1:1.
На 43-й минуте счет открыл Сирота, который воспользовался передачей от Мудрика. Хозяева сравняли счет на 58-й минуте.
Молодежная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице Н, набрав 10 очков.
Отбор Евро-2023 (U-21)
Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1
Голы: Сирота, 43 (0:1). Гроздановски, 58 (1:1).
Отметим, что сразу после игры украинская команда вылетит во Львов, где 16 ноября на «Арене Львов» проведет не менее важный матч против сборной Сербии.
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