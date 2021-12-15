Молодежная сборная Украины по хоккею в зрелищном матче обыграла французов

Состоялся матч молодежного чемпионата мира в третьем по рангу дивизиона.

Украинская молодежка одержала важную победу над французами. Первый период наши хоккеисты выиграли со счетом 5:1. Забивали Грабовецкий, Гончаренко, Симчук, Царьковский и Трахт.

Однако ближе к середине третьего периода французы уже вели в счете. К счастью, Симчук перевел игру в овертайм, где Гребеник принес украинцам победу.

Ранее наша молодежная сборная разгромила Эстонию (7:2), а затем уступила Японии (1:3). Украина занимает четвертое место с пятью очками.

Чемпионат мира в дивизионе 1В

Франция U-20 — Украина U-20 — 6:7 ОТ (1:5, 3:0, 2:1, 0:1)

Шайбы:

5:26 1:0 Симонсен;

6:48 1:1 Грабовецкий (Варава, Ткач);

7:38 1:2 Гончаренко (Симчук);

10:47 1:3 Симчук (Коржилецкий, Гончаренко);

11:49 1:4 Царьковский (Чолач, Панасенко);

19:30 1:5 Трахт (Чолач);

23:25 2:5 Гуэрит;

30:40 3:5 Гурве;

31:31 4:5 Даир;

42:07 5:5 Леборнье;

46:13 6:5 Коломбин;

57:29 6:6 Симчук (Трахт, Коржилецкий);

62:44 6:7 Гребеник (Симчук, Коржилецкий).



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