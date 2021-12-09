Молодежная сборная Украины по хоккею совершила камбэк в игре с Венгрией

Молодежная сборная Украины провела спарринг с венгерскими сверстниками в Будапеште.

Хозяева льда уверенно провели первый период, который выиграли со счетом 4:1. Еще на 11-й минуте третьего периода венгры сохраняли перевес в три шайбы — 5:2. Однако украинцам удалось отыграться в основное время, а в овертайме Коржилецкий принес нашим победу.

Ранее стал известен расширенный состав молодежной сборной Украины на чемпионат мира в дивизионе 1В.

Товарищеский матч

Венгрия U20 – Украина U20 – 5:6 ОТ (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Амбруш (Шлекманн), 00:47. 2:0 – Фекете (Амбруш), 05:02. 2:1 – Гончаренко (меньш.), 07:50. 3:1 – Керестеш (Балаж), 12:23. 4:1 – Амбруш (Керестеш), 18:16. 4:2 – Пономаренко (Гребеник), 20:39. 5:2 – Галайда (Михалик), 50:50. 5:3 – Чолач (Гончаренко), 51:27. 5:4 – Коржилецкий (Чолач, - больш.), 52:27. 5:5 – Панасенко, 56:21. 5:6 – Коржилецкий (Чолач, Симчук, - більш.), 60:13

Украина U20: Майко (Кубрицкий, 20:01); Чолач – Палийчук, Гребеник – Пономаренко, Дахновский – Евтухов, Филимонов – Сушков; Гончаренко – Симчук – Коржилецкий, Бородай – Шаповалов – Трахт, Кобыльник – Панасенко – Царьковский, Грабовецкий – Ткач – Варава, Стецюра. Тренер – Александр Бобкин.

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