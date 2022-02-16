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Mолодежная сборная Украины отказалась от мартовского сбора в Турции

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
14:49

Подготовку к отборочному поединку чемпионата Европы — с армянами, подопечные Руслана Ротаня проведут в Киеве.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, планировалось, что молодежная сборная Украины соберется для подготовки к поединку с Арменией 19 марта в Киеве и сразу отправится на краткосрочный сбор в Турцию, а уже оттуда улетит к месту проведения матча.

Однако, по имеющейся информации, из-за коронавирусных предосторожностей пришлось  вносить коррективы и сбор пройдет в столице Украины.

Молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины

Также планировалось, что в феврале тренерский штаб молодежки побывает в Турции, где проводят сборы большинство украинских команд и просмотрит в спаррингах кандидатов в сборную. Но в итоге, в Турцию удалось выехать только главному тренеру Руслану Ротаню, побывавшему на контрольных поединках 12-ти отечественных клубов.

Напомним, что наша молодежная сборная 24-го марта сыграет в гостях с Арменией, а 29 марта примет лидера группы — французов, в активе которых 16 очков. Подопечные Руслана Ротаня отстают на три очка и занимают второе место.

Ранее стало известно, что защитник «Динамо» и молодежной сборной Украины сможет присоединиться к своей команде на сборах в Турции после коронавируса.

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