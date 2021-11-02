Молодежная сборная Украины начнет подготовку восьмого ноября

Подопечные Руслана Ротаня соберутся для подготовки к поединкам отборочного цикла чемпионата Европы – с Северной Mакедонией и Сербией 8 ноября в Киеве.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после заключительного матча первого круга – с македонцами, который состоится 11 ноября в Скопье наши ребята перебазируются во Львов, где 16 ноября и проведут следующий поединок - с сербами, который начнется на «Арене-Львов» в 18.00.

По имеющейся информации подопечные Руслана Ротаня будут проживать в отеле «Днестр», а тренироваться на стадионе университета физической культуры.

Поединки с балканцами будут иметь для украинцев определяющее значение. В случае побед они смогут составить конкуренцию французам в борьбе за первое место в группе.

Напомним, что наша молодежная сборная занимает второе место, набрав девять очков. Лидирует - Франция, у которой на очко больше.

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