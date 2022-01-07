Молчанов пробился в полуфинал парного турнира в Австралии

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с литовцем Ричардсом Беранкисом вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне.

В четвертьфинале украинско-литовский дуэт в трех сетах одолел пару Маркус Даниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:8.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

В полуфинале Молчанов и Беранкис встретятся с казахстанско-пакистанским дуэтом Недовесов/Куреши. До 2013 года Недовесов выступал за Украину.

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