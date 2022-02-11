МОК подтвердил положительный тест на допинг у российской фигуристки

Международный олимпийский комитет обжалует допуск к Олимпиаде фигуристки из России Камилы Валиевой, завоевавшей «золото», поскольку у нее подтвердили допинг.



Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло пробу у Валиевой еще 25 декабря 2021 года, во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Но лаборатория в Стокгольме, аккредитованная при Всемирном антидопинговом агентстве, сообщила о положительной пробе только 8 февраля.

В допинг-пробе Валиевой было обнаружено вещество. Этот препарат запрещен для спортсменов как во время соревнований, так и вне их с 2015 года.

После подтверждения положительной допинг-пробы РУСАДА сразу же устранило Валиеву от всех спортивных соревнований, включая Олимпиаду.

9 февраля дисциплинарный комитет РУСАДА по жалобе фигуристки отменил это решение.

Но Международный олимпийский комитет решил оспорить решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде. Его постановление ожидается до 15 февраля, когда должно состояться следующее соревнование с участием Валиевой.

В то же время, отмечается, что Валиевой 15 лет, поэтому она попадает в категорию «защищенных спортсменов». То есть, даже если решение будет в пользу МОК, то фигуристку могут не отстранить от соревнований, а, например, предупредить.

Если результаты всей сборной ОКР по фигурному катанию дисквалифицируют, то, вероятнее всего, «золото» перейдет США, Япония получит «серебро», а «бронзу» – Канада.

Уже третью Олимпиаду в качестве наказания за массовые нарушения антидопинговых правил сборная России не имеет права выступать под названием Россия и использовать российские флаг и гимн.

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