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МОК отказался награждать россиян золотыми медалями

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
13:51

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Все официальные награждения будут только после того, как закончится дело Камилы Валиевой.

«Если г-жа Валиева финиширует в тройке лучших участников соревнований по одиночному катанию среди женщин во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, цветочная церемония и церемония награждения не состоится»? — значится в заявлении МОК.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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