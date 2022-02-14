МОК отказался награждать россиян золотыми медалями

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.



Все официальные награждения будут только после того, как закончится дело Камилы Валиевой.

«Если г-жа Валиева финиширует в тройке лучших участников соревнований по одиночному катанию среди женщин во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, цветочная церемония и церемония награждения не состоится»? — значится в заявлении МОК.

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