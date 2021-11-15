Модрич прокомментировал победу Хорватии над Россией

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от победы в решающем матче отбора к ЧМ-2022 против Россией (1:0). Его команда выиграла благодаря автоголу Федора Кудряшова на 81-й минуте и добыла прямую путевку на мундиаль.

«Это был очень сложный матч. Мы с самого начала задали ритм, играли феноменально. В итоге забили гол, это удача, но мы заслужили его. Могли забить больше, но такой результат даже слаще.

Сегодня мы были терпеливы и верили в победу до конца. Собираемся на чемпионат мира в Катаре и очень довольны. Теперь у нас есть год отдыха и подготовки к турниру», — приводит слова Модрича ресурс Večernji list.

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