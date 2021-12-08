Мизин: поединок с «Бенфикой» – прекрасный шанс для игроков Динамо засветиться Европе

Динамовцы Киева в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов сыграют 8 декабря в гостях – с «Бенфикой».

Экс-игрок «Динамо» Сергей Мизин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, какой итог будет сегодня для подопечных Мирчи Луческу положительным.

«Несмотря на то, что результат противостояния с «Бенфикой» для динамовцев не имеет турнирного значения, уверен, что у них с мотивацией не будет проблем.

Прежде всего, на кону — рейтинговые очки для Украины, во-вторых, серьезные бонусы для клуба, в третьих, именно в таких поединках можно оказаться в поле зрения более именитых команд и получить заманчивое предложение. Но для этого необходимо сыграть так, чтобы о тебе заговорила футбольная Европа.

Есть ли для этого предпосылки? Второй тайм предыдущего поединка в групповом раунде Лиги чемпионов — с «Баварией» и матч 17 тура чемпионата УПЛ — с «Вересом» показали, что у динамовцев есть потенциал, чтобы в нужный момент прибавить.

На мой взгляд, в гостевом поединке с «Бенфикой», которой значительно больше сегодня нужна победа, даже ничья для «Динамо» будет положительным результатом.

Напомним, что пока в активе динамовцев только одно очко, завоеванное в поединке с «Бенфикой» в Киеве.

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