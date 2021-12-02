Митрофанов проведет бой против боксера из Казахстана

18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов проведет рейтинговый бой против представителя Казахстана Берикбая Нуримбетова.

Митрофанов провел 12 поединков на профи-ринге, одержал 11 побед, 5 из которых – нокаутами. Входит в топ-15 рейтинг WBO среди представителей первого среднего веса. В июле этого года Дмитрий успешно защитил титул WBO Oriental, победив нигерийца Рилливана Бабатунде единогласным решением судей.

30-летний Нуримбетов родился в Узбекистане, живет и тренируется в Караганде (Казахстан). За его плечами 13 боев, 8 побед. В октябре этого года остановил соотечественника Далера Еникеева техническим нокаутом в третьем раунде.

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