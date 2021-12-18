Митрофанов досрочно победил казахского боксера

Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов из Чернигова (новый рекорд: 12–0–1, 6 KO) одержал 12-ю победу на профессиональном ринге.

Берикбай Нуримбетов из Казахстана (8–5–1, 3 КО) снялся с боя после второго раунда (из 8 запланированных). У казаха возникли проблемы с рукой.

В главном бою вечера, который проходит в ТРЦ Терминал в Броварах, на ринг выйдет украинец Денис Беринчик (15–0, 9 KO), его соперник – россиянин Иса Чаниев (15–3, 7 KO). На кону будет стоять пояс WBO International в легком весе.

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