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Министр внутренних дел по ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
19:50

Из морга, где находится тело мужчины, погибшего под колесами кортежа президента «Металлиста» Александра Ярославского, исчезла его одежда, вещественными доказательствами по открытому уголовному производству. Об этом в обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале МВД, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека.

Также вчера по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье: «сокрытие доказательств». Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное...

Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас есть к Вам много вопросов», — сказал Монастырский.

Напомним, что в ночь на 10 февраля на подъезде к Харькову две машины, принадлежащие владельцу «Металлиста», совершили смертельный наезд на пешехода. На месте ДТП были обнаружены соответствующие автомобильные номера.

В тот же день бизнесмен вылетел в Лондон, сославшись на запланированную ранее деловую поездку.

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