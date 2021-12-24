Министр спорта низко оценил шансы сборной Украины на Олимпиаде в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от зимней Олимпиады 2022 года.

«Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо. Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты.



С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине.

Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи.



Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат», — цитирует Гутцайта официальный сайт АСЖУ.

Ранее стало известно, кто точно войдет в состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Звезда хоккея прокомментировал отказ НХЛ ехать на Олимпиаду

Тренер Ирландии: УЕФА при составлении календаря Лиги Наций отдал предпочтение сборной Украины

Как канадская молодежка забросила шесть шайб в ворота России: видеообзор матча

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.