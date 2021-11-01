Министр спорта Гутцайт рассказал, кого ещё уволили после допингового скандала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортивных функционеров в том, что они годами закрывали глаза на нарушения стандартов процедуры тестирования. Министр спорта Вадим Гутцайт ответил на вопросы, касающиеся громкого допингового скандала.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Уволены также руководитель отдела тестирования Наталья Гетьман и координатор тестирования Ольга Ткачук, отстранены от работы допинг-офицеры Роман Дубно и Ольга Резникова, которые фигурируют в материалах WADA.

Создана рабочая группа во главе с заместителем Министра молодежи и спорта, которая проведет объективное независимое расследование. Но как вышло, что схему, которая работала с 2012 года, с украинской стороны никто не замечал? И действительно ли имели место многочисленные нарушения стандартов процедуры тестирования?

Контроль работы осуществляется со стороны WADA, так что этот вопрос нужно переадресовать туда. Но на сегодня министерство и я лично занимаем категорическую позицию относительно допингового манипулирования в спорте. Реакция на такие случаи будет мгновенной и жесткой», —сказал Вадим Гутцайт в интервью Фокусу.

Также Свитолина впервые за 4,5 года вылетела с топ-10 в рейтинге WTA.



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