Министр молодежи и спорта оценил шансы Украины на медали Олимпиады в Пекине

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине. Отметим, что международные эксперты прогнозируют Украине ноль медалей.

«Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-нибудь есть в государстве…

Но в фристайле есть шансы, да и в биатлоне, как всегда – есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся – например, Гераскевич в скелетоне. Все возможно.

Поэтому волнение, потому что это Олимпиада, а после нее всегда начинается разбор – кто виноват, почему нет медалей», — цитирует Гутцайта издание Трибуна.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Сборная Украины будет представлена на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

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