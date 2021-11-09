«Минай» заполнит паузу в чемпионате матчем против «Львова»

13 ноября ФК «Львов» проведет спарринг с «Минаем».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, «Львов» померяется силами с «Минаем» в контрольном матче. Состоится он в ближайшую субботу в Mинае.

По имеющейся информации, лазарет львовян — пуст. Готов сыграть с закарпатцами и капитан «Львова» легионер Энес Махмутович, пропустивший больше месяца из-за мышечной травмы.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.



Ранее стало известно, что «Ингулец» запланировал спарринг с «Александрией» во время международной паузы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шапаренко и другие: пять главных расистских скандалов в украинском спорте

«Ребята были шокированы». Авагимян — о негативе фанатов «Черноморца» и жизни в Одессе

Риццоли спешит на помощь: знаменитый итальянский арбитр приедет работать в Украину

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.