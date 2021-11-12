«Минай» в паузе чемпионата планирует сыграть против «Львова»

21 ноября в очередном календарном поединке чемпионата УПЛ «Минай» будет принимать «Ингулец».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ «Минай» заполнит спаррингом со «Львовом», который состоится 14 ноября. В этом матче не сможет участвовать нападающий Рустам Ахмедзаде, который сейчас находится в расположении сборной Азербайджана и выходил на замену в отборочном поединке чемпионата мира — с Люксембургом.
Остальные футболисты «Mиная» в строю и готовятся к противостоянию со «Львовом».
Напомним, что «Mинай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав восемь очков.
Ранее стало известно о возможной потере в составе «Мариуполя».
Также «Александрии» придется определяться, что делать с находящимся у нее в аренде полузащитнике.
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