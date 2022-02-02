«Минай» усилился двумя опытными игроками

02.02.2022
14:50
Новость
Футбол
Два футболиста пополнили состав «Миная». Контракты подписаны с вратарем Александром Бандурой и форвардом Юрием Коломойцем. Детали соглашений не разглашаются.
35-летний Бандура с начала 2020 года выступал за «Рух». В этом сезоне УПЛ провел 3 матча.
31-летний Коломоец предыдущие полгода играл за «Полесье». В Первой лиге забил 2 гола в 11 матчах.
«Минай» занимает предпоследнее место в УПЛ.
Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.
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