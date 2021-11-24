«Минай» упустил победу над «Колосом» на последней секунде матча

Состоялся перенесенный поединок третьего тура УПЛ между «Минаем» и «Колосом».

Первый тайм прошел почти без моментов. В начале второй половины Ахмедзаде заработал пенальти, с которого Кныш вывел «Минай» вперед. Примечательно, что к тому моменту был заменен Евгений Селезнев.

Только на 84-й минуте «Колос» нанес первый удар в створ. А на последней секунде матча бывший игрок «Миная» Анатолий Нуриев отличным ударом со штрафного спас гостей от поражения.

«Колос» закрепился на 10-м месте с 15-ю очками. Безвыигрышная серия «Миная» достигла отметки 14 матчей. Закарпатская команда с 10-ю очками занимает 14-е место.



УПЛ. 3 тур

«Минай» — «Колос» — 1:1 (0:0)

Голы: Кныш (50, пенальти) — Нуриев (90+6).



«Минай»: Кучер, Гончар, Горин, Семенко, Синегуб, Петрусенко, Хахлёв, Ахмедзаде (Вишневский, 81), Кулиев, Коваленко (Кныш, 46), Селезнев (Билоног, 46).

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Петров (Ром, 87), Черноморец, Милько, Задоя (Ренан, 61), Ильин, Костышин (Нуриев, 46), Чурко, Лысенко (Ситчинава, 52).

Предупреждения: Хахлёв, Кныш, Кучер — Задоя, Костышин, Павловец, Петров.

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