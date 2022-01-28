«Минай» сыграл вничью с аутсайдером Первой лиги

В рамках подготовки ко второй части сезона «Минай» и «Ужгород» провели контрольный матч. Встреча прошла в Ужгороде на искусственном поле стадиона «Авангард» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, что «Ужгород» представляет Первую лигу и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

«Минай» ушел на зимний перерыв на 15-й строчке в УПЛ. 1 февраля команда Владимира Шарана отправится на сборы Турцию.

Контрольный матч

«Минай» — «Ужгород» — 1:1

Ранее мы сообщали, что на просмотр в «Ужгород» приехал нигериец, похожий на Яя Туре.

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