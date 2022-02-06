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«Минай» с голом Селезнева сыграл первый спарринг на сборах

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
06.02.2022
00:07
Новость
Футбол

«Минай» 5-го февраля сыграл первый спарринг на сборах в Турции.

Украинская команда сыграла с польской «Медзью». Матч завершился вничью 1:1. Голом за «Минай» отличился форвард Евгений Селезнев.

Товарищеский матч

«Минай» - «Медзь» - 1:1

Гол: Селезнев (с пенальти)

Также Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря.

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