«Минай» с голом Селезнева сыграл первый спарринг на сборах

06.02.2022
00:07
Новость
Футбол
«Минай» 5-го февраля сыграл первый спарринг на сборах в Турции.
Украинская команда сыграла с польской «Медзью». Матч завершился вничью 1:1. Голом за «Минай» отличился форвард Евгений Селезнев.
Товарищеский матч
«Минай» - «Медзь» - 1:1
Гол: Селезнев (с пенальти)
Также Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря.
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