«Mинай» с двумя потенциальными новичками еще не определился

В заключительном спарринге на турецком сборе закарпатцы взяли верх над перволиговым «Агробизнесом» (1:0).
Как стало известно Meta-ratings.com.ua победный гол записал в свой актив находящийся на просмотре полузащитник Mаксим Казаков, принадлежащий луганской «Заре».
По имеющейся информации, останется ли он в «Mинае», как и еще один потенциальный новичок, станет известно после возвращения подопечных Владимира Шарана домой (22 февраля).
На зимнюю паузу «Минай» ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать на своем поле «Зарю».
Ранее мы сообщали, что «Минай» объявил о подписании контрактов с новыми футболистами.
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