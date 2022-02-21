«Mинай» с двумя потенциальными новичками еще не определился

В заключительном спарринге на турецком сборе закарпатцы взяли верх над перволиговым «Агробизнесом» (1:0).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua победный гол записал в свой актив находящийся на просмотре полузащитник Mаксим Казаков, принадлежащий луганской «Заре».

По имеющейся информации, останется ли он в «Mинае», как и еще один потенциальный новичок, станет известно после возвращения подопечных Владимира Шарана домой (22 февраля).

На зимнюю паузу «Минай» ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать на своем поле «Зарю».

Ранее мы сообщали, что «Минай» объявил о подписании контрактов с новыми футболистами.

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