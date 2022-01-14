«Минай» провел первую тренировку с Шараном, но без Селезнева

14 января новый главный тренер закарпатского «Миная» Владимир Шаран провел со своими подопечными первую тренировку.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на ней отсутствовал самый именитый игрок «Mиная» Евгений Селезнев, который присоединится к команде 15 января.
Первые спарринги у одного из аутсайдеров УПЛ запланированы на 22 января - с венгерским «Дебреценом» и 28 января - с «Ужгородом».
По имеющейся информации, первого февраля подопечные Владимира Шарана отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию. Там и пройдет проверку боем группа новичков.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать луганскую «Зарю».
Ранее мы сообщали о том, что экс-голкипер «Миная» перешёл в состав «Ингульца».
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