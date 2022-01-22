«Минай» проиграл первый матч под руководством Шарана

«Минай провел первый контрольный матч в новом году. Соперником подопечных Владимира Шарана был венгерский «Дебрецен». Встреча завершилась поражением закарпатской команды со счетом 0:1.

Контрольный матч

«Дебрецен» – «Минай» - 1:0

Следующий товарищеский матч команда Шарана проведет 28 января – на «Авангарде» сыграет с «Ужгородом».

Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Экс-тренер «Миная» может войти в штаб белорусского БАТЭ

Селезнев присоединился к «Минаю», приехали новички из «Ингульца», «Ворсклы» и «Таврии»

Шаран прояснил ситуацию с будущим Селезнева в «Минае»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.