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«Минай» проиграл первый матч под руководством Шарана

Павел Соловей
Павел Соловей
22.01.2022
19:18
Новость
Футбол

«Минай провел первый контрольный матч в новом году. Соперником подопечных Владимира Шарана был венгерский «Дебрецен». Встреча завершилась поражением закарпатской команды со счетом 0:1.

Контрольный матч

«Дебрецен» – «Минай» - 1:0

Следующий товарищеский матч команда Шарана проведет 28 января – на «Авангарде» сыграет с «Ужгородом».

Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

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