«Минай» проиграл первый матч под руководством Шарана

«Минай провел первый контрольный матч в новом году. Соперником подопечных Владимира Шарана был венгерский «Дебрецен». Встреча завершилась поражением закарпатской команды со счетом 0:1.
Контрольный матч
«Дебрецен» – «Минай» - 1:0
Следующий товарищеский матч команда Шарана проведет 28 января – на «Авангарде» сыграет с «Ужгородом».
Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.
Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.
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