«Минай» покинуло трое игроков

«Минай» разорвал контракты по обоюдному соглашению с защитниками Андреем Семенко и Романом Бодней. Также клуб покинул форвард молодежной команды Иван Станкович, который пополнил ряды «Ужгорода» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба «Миная».

Семенко перешел в «Минай» летом прошлого года из «Ингульца». В текущем сезоне на счету 28-летнего защитника шесть матчей за ужгородцев.

Бодня является воспитанником «Динамо», но за основную команду так и не дебютировал. В «Минай» защитник перебрался летом прошлого года, но закрепиться в составе ужгородцев также не сумел.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде».

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