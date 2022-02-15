«Минай» объявил о подписании пятерых новичков

«Минай» объявил о подписании контрактов с новыми футболистами. Игроками закарпатского клуба стали защитники Александр Аксенов и Евгений Ефремов, а также полузащитники Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и Ловро Грайфонер.

28-летний Аксенов ранее выступал за «Таврию», «Мариуполь», «Горняк-Спорт» и «Николаев». В первой части нынешнего сезона он провел 12 матчей в составе «Ужгорода».

28-летний Ефремов также защищал цвета «Мариуполя», «Оболони» и «Колоса». Также он играл в чемпионатах Швеции и Латвии.

22-летний Касимов — воспитанник «Зирки». В последнее время хавбек выступал за «Оболонь».

Наумец ранее играл за молодежные команды «Динамо», а с 2019 года 22-летний полузащитник выступал за греческую «Яннину».

22-летний словенец Грайфонер — воспитанник «Марибора». На профессиональном уровне он играл в словенском «Алюминии» и кипрском «Акритасе».

На зимнюю паузу «Минай» ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге. В январе команду возглавил Владимир Шаран.

Ранее исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата.

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