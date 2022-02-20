«Минай» и «Десна» победили в спаррингах с командами Первой лиги

20 февраля в рамках товарищеских матчей между собой встретились украинские команды.



«Минай» оказался сильнее «Агробизнеса». В свою очередь, «Десна» победила в поединке против «Кривбасса».

Товарищеские матчи

«Минай» - «Агробизнес» - 1:0

«Десна» - «Кривбасс» - 2:0

Голы: Селин, 22, Безбородько, 30.

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