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«Минай» и «Десна» победили в спаррингах с командами Первой лиги

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
19:12

20 февраля в рамках товарищеских матчей между собой встретились украинские команды.

«Минай» оказался сильнее «Агробизнеса». В свою очередь, «Десна» победила в поединке против «Кривбасса».

Товарищеские матчи

«Минай» - «Агробизнес» - 1:0

«Десна» - «Кривбасс» - 2:0

Голы: Селин, 22, Безбородько, 30.

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