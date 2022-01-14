Милованов: сборная Украины должна пробиться на чемпионат мира

Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов поделился мнением о перспективах сборной Украины в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

«Я слежу за национальной, а также за молодежной сборной Украины. Я всегда в курсе результатов, поддерживаю их из Испании. У них очень хорошие игроки, они очень хорошо играют в футбол, могут добиться больших успехов.

Касаемо жеребьевки, я не знаю, как играют другие сборные. Я уверен, что Украина будет на чемпионате мира, она этого заслуживает», — сказал Милованов в интервью ресурсу vZbirna.

Ранее наш сайт рассказывал о карьере Богдана Милованова.

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