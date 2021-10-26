Милевскому предложат работу в структуре киевского «Динамо»

24 октября экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попрощался на НСК «Олимпийский» с болельщиками столичного клуба, объявив о завершении карьеры.



Отдавший много лет динамовскому клубу Артем Милевский в перерыве матча с «Днепром-1» совершил круг почета под песню Тамары Гвердцители: «Виват, король»!

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на этом связь Артема Милевского с «Динамо» не обрывается. По имеющейся информации, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и вполне вероятно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны. Каким именно направлением сможет заниматься в «Динамо» Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом «бело-голубых».

Напомним, что в составе киевского «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за «бело-синих» он провел 247 матчей, забил 82 гола.

Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский «Минай».

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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