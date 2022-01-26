Милевский решил возобновить игровую карьеру

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский объявил о том, что переходит в мини-футбол и будет играть за нашу национальную сборную.

«Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины. Не зря говорят: «Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда». Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я — амбассадор Федерации мини-футбола Украины.

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице», — заявил Милевский.

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