Милевский попрощался с болельщиками в перерыве матча «Динамо» – «Днепр-1»

Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах. Во время прощания Милевский не смог сдержать слез.

В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 мяча и отдал 54 ассиста.

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