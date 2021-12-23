Милевский — о возможной работе в «Динамо»: мне очень хочется

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он может получить должность в киевском клубе.

«Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне нравится это очень.

Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому Динамо. Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу», — сказал Милевский в своем youtube-канале.

В сентябре этого года 36-летний Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

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