«Милан» в матче с двумя удалениями победил «Рому»

6 января в рамках 20 тура итальянской Серии А «Милан» играл с «Ромой».



«Россонери» победили в этой встрече со счетом 3:1. На гол Абрахама миланисты ответили точными ударами Жиру с пенальти, Мессиаса и Леао.

К слову, римляне доигрывали встречу в существенном меньшинстве после того, как красные карточки получили Карсдорп и Манчини.

Серия А. 20-й тур

«Милан» - «Рома» - 3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леао, 82 – Абрахам, 40.

Удаления: Карсдорп, 74, Манчини, 90+4 (оба – «Рома»)

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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