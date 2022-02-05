«Милан» с камбэком и дублем Жиру выиграл у «Интера»

«Милан» с камбэком обыграл «Интер» в матче 24-го тура Серии А. «Интер» выиграл первый тайм благодаря голу Перишича. Во второй половине поединка дубль Жиру за четыре минуты позволил «Милану» победить со счетом 2:1.



Серия А. 24 тур

«Интер» - «Милан» - 1:2

Голы: Перишич, 38 – Жиру, 75, 78.

Удаление: Эрнандес, 90+5 («Милан»).

«Россонери» одержали победу в дерби впервые с 17 октября 2020 года. Тогда «Милан» победил со счетом 2:1.

В данный момент «Интер» занимает 1-е место в Серии А, набрав 53 очка в 23 турах. «Милан» идет вторым, набрав 52 балла в 24 матчах.

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