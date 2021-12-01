«Милан» с чудо-голом Ибрагимовича и дублем Мессиаса обыграл «Дженоа» Шевченко

1 декабря в рамках матче чемпионата Италии «Дженоа» принимал на своем поле «Милан».



«Россонери» выиграли встречи с уверенным счетом 3:0. Сначала прекрасным голом со штрафного отличился Ибрагимович, а затем дубль оформил герой матча с «Атлетико» Мессиас.

Чемпионат Италии. Серия А



«Дженоа» - «Милан» - 0:3 (0:2)

Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+1, 61.

«Милан» победил 3:0. Для «Дженоа» с Шевченко это третий матч кряду без побед и без голов.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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