«Милан» и «Интер» сыграли в боевую ничью

7 ноября в рамках знаменитого Дерби делла Мадоннина «Милан» и «Интер» сыграли вничью 1:1.



Уже на 11-й минуте Чалханоглу вывел «Интер» вперед, реализовав пенальти. На 17-й минуте «россонери» сравняли счет после автогола Де Врея. На 27-й минуте «нерадзурри» снова могли выйти вперед, но Мартинес не реализовал пенальти.

Во второй половине поединка голов не было. Встреча завершилась вничью 1:1.

Серия А. 12 тур

«Милан» - «Интер» - 1:1

Голы: Де Врей (автогол), 17 – Чалханоглу, 11 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 27 («Интер»).

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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