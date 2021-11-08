«Милан» и «Интер» сыграли в боевую ничью

7 ноября в рамках знаменитого Дерби делла Мадоннина «Милан» и «Интер» сыграли вничью 1:1.
Уже на 11-й минуте Чалханоглу вывел «Интер» вперед, реализовав пенальти. На 17-й минуте «россонери» сравняли счет после автогола Де Врея. На 27-й минуте «нерадзурри» снова могли выйти вперед, но Мартинес не реализовал пенальти.
Во второй половине поединка голов не было. Встреча завершилась вничью 1:1.
Серия А. 12 тур
«Милан» - «Интер» - 1:1
Голы: Де Врей (автогол), 17 – Чалханоглу, 11 (с пенальти).
Нереализованный пенальти: Мартинес, 27 («Интер»).
Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.
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