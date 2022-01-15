Миколенко: я полностью сосредоточен на исполнении своей роли в «Эвертоне»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал переход из ливерпульской команды в «Астон Виллу» француза Люки Диня.



«Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. «Эвертон» остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.

Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку «Эвертона». Та ответственность, которая есть - это хорошо для меня. Это делает меня более лучшим футболистом, более стойким и изобретательным на поле», – цитирует Миколенко Liverpool Echo.

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